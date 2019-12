Cánticos y pancartas de apoyo a Zozulya en su primer partido tras el polémico Rayo - Albacete suspendido

Las peñas del Albacete han acordado mostrar su apoyo a Roman Zozulya, en el centro de la polémica por la suspensión del partido ante el Rayo Vallecano.

En el minuto 10, dorsal del delantero, del encuentro ante el Elche, la afición del Carlos Belmonte ha coreado el nombre del ucraniano. Además, en uno de los fondos del estadio se ha visto a aficionados con tres pancartas para formar el mensaje "Todos somos Zozulya".

La afición del Alba con Roman Zozulia pic.twitter.com/wJ0IIiaX34 — COPE Albacete (@COPE_Albacete) December 21, 2019

El apoyo a Zozulya no ha salido del Albacete como club, si no de la federación de peñas. La entidad castellanomanchega sólo ha dado su OK, al entender que era una manera de los aficionados de apoyar al atacante.

El partido acabó con derrota del Albacete por 0-1, con gol de Yacine Qasmi y anécdota, ya que el árbitro del encuentro se lesionó.

Zozulya salió a rueda de prensa dos días antes del partido contra el Elche para explicarse tras lo ocurrido en Vallecas. "Todo lo que se dice sobre mí no es verdad. Solo soy un futbolista y patriota de mi país", aseguró el delantero, que aseguró ser "apolítico y contrario a todas las ideologías".