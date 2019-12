La internacional española Mireya González pide el VAR en el balonmano

La derrota de España en la final del Mundial femenino de Balonmano se podría haber evitado de existir una ayuda a las árbitras del partido. Así opina Mireya González, una de las 'Guerreras' que participó en el partido, que directamente ha pedido tener un VAR a imagen del que hay en el fútbol.

La jugadora leonesa ha sido homenajeada en el ayuntamiento de la ciudad por el alcalde José Antonio Díez, y en su alocución ha sido muy clara a la hora de quitar responsabilidad a las colegiadas del encuentro.

"Nunca estuve enfadada con las colegiadas francesas pero pienso que se equivocaron en la decisión. El gran error es no tener un VAR -videoarbitraje-, que no se pueda parar un partido y revisar las imágenes porque es una decisión muy importante y me da rabia que no haya en 2019 ayuda tecnológica para tomar decisiones que parezcan más justas y ojalá, después de ésto, se lo piensen", afirmó.

La subcampeona del mundo, que reconoció sentir siempre el cariño de su tierra, dijo haber notado, sobre todo en este campeonato, un mayor interés "con la gente que se ha volcado siguiendo los partidos y es un orgullo que digan que les ha emocionado".

A pesar de la decepción de la derrota en la final, González reconoció que la medalla de plata "sabe demasiado bien como para dejarla escapar; el cabreo duró un día y no se puede estar ni un poquito enfadadas y dejar pasar lo conseguido; hay que esperar que ésta sea la final de muchas y dar un pasito más para ir a por el oro".