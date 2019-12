Wanda Nara confiesa que no mantiene relaciones sexuales con Mauro Icardi antes de los partidos

Wanda Nara, agente y esposa del jugador del PSG Mauro Icardi, ha confesado algunos de los detalles de su vida íntima en una entrevista concedida a 'La Republica delle donne'. La mujer asegura que nunca mantiene relaciones sexuales con su marido antes de los partidos e, incluso, a veces tampoco después.

"Mauro es muy profesional y no hace nada antes de jugar. Solo después del partido y si salió bien, porque si el partido salió mal ni siquiera me quiere ver", explica.

La respuesta de la agente era en referencia a las palabras de Antonio Conte, actual entrenador del Inter, quien siempre recomienda a sus jugadores no tener relaciones sexuales durante la competición y, de tenerlas, hacer el mínimo esfuerzo posible.

Empezó con Icardi cuando ya lo había dejado con Maxi López

La historia de amor de Mauro y Wanda es una de las famosas del mundo del fútbol y tiene un tercero en discordia: Maxi López.

El exjugador de, entre otros, el FC Barcelona, era la pareja de Nara antes de que emprendiera una vida con Icardi, aunque, pese a los rumores, ella asegura que no estuvo con el jugador del PSG hasta que no puso fin a su relación: "Dejé a Maxi López, regresé a Argentina y solo entonces comencé una historia con Mauro. Tenía tres hijos pequeños y no fue fácil regresar a Argentina y comenzar de nuevo. Para mí, haber encontrado a alguien como Mauro, que era muy joven, fue importante", explica.