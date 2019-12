Previa del partido: Brighton and Hove Albion - Sheffield Utd

El próximo sábado a las 16:00 se jugará el encuentro de la decimoctava jornada de la Premier League, el cual enfrentará al Brighton and Hove Albion y al Sheffield en el Falmer.

El Brighton and Hove Albion llega al decimoctavo encuentro con la intención de mejorar sus números en la competición tras haber empatado 1-1 ante el Crystal Palace en su último partido.

Respecto al equipo visitante, el Sheffield Utd ganó frente al Aston Villa en su campo por 2-0 y anteriormente lo había hecho también fuera de casa ante el Norwich City por 1-2.

En referencia a los resultados como local, el Brighton and Hove Albion ha ganado tres veces, ha sido derrotado en dos ocasiones y ha empatado tres veces en ocho partidos jugados hasta ahora, indicativo de que tendrá que esforzarse durante este partido si no quiere perder más puntos en su estadio. A domicilio, el Sheffield Utd ha vencido dos veces y ha empatado seis veces en sus ocho encuentros disputados.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio del Brighton and Hove Albion, los números muestran dos derrotas y un empate a favor del equipo local. Además, los visitantes no pierden en sus últimas tres visitas al estadio del Brighton and Hove Albion. La última vez que se enfrentaron el Brighton and Hove Albion y el Sheffield en esta competición fue en enero de 2006 y el encuentro concluyó con un resultado de 3-1 favorable al Sheffield.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Premier League, vemos que, antes de la disputa del encuentro, el Sheffield Utd está por delante del Brighton and Hove Albion con una diferencia de cinco puntos. El equipo de Graham Potter se sitúa en el decimotercer puesto con 20 puntos en el casillero. Por su lado, los visitantes se sitúan en séptima posición con 25 puntos.