Tsunami Democràtic acepta el reto y anima a los aficionados a llevar balones hinchables

Tsunami Democràtic ha salido al paso y ha desmentido la noticia publicada por 'La Vanguardia', en la que hacían mención a que la plataforma tendría preparada una lluvia de pelotas hinchables para tratar de boicotear el Clásico.

Sin embargo, al mismo tiempo que Tsunami negaba la noticia en su perfil social de Twitter, la plataforma ha animado a los manifestantes a aceptar lo que llaman #ChallengeLaVanguardia y llevar las mencionadas pelotas hinchables al Camp Nou.

Doncs no s'havia planificat però ens sembla una bona idea.



ATENCIÓ: QUE TOTHOM PORTI PILOTES INFLABLES AL CAMP! Moltes gràcies, @LaVanguardia. 😎



Afegiu el vostre missatge a les pilotes inflables. Un missatge per al món. 🌊#ChallengeLaVanguardiahttps://t.co/9L1PU2dBah — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 18, 2019

En una serie de posts en el mencionado perfil social, Tsunami ha querido recordar las 16:00 horas como momento en el que "demostraremos que la fuerza de la gente es imparable".

La plataforma ha publicado que "El Tsunami es como el agua. Se adapta y adopta ideas. Tsunami acepta el #ChallengeLaVanguardia y anima a todos a llevar una pelota inflable y escribir un mensaje para el mundo". Dichas pelotas, se utilizarán como representación de las pelotas de goma que utilizaban las fuerzas de seguridad en las protestas de octubre después de que se conociese la sentencia del procés.

#18D



5. El Tsunami és com l'aigua. S'adapta i adopta idees. Tsunami accepta el #ChallengeLaVanguardia i anima tothom a dur una pilota inflable i escriure-hi un missatge per al món. ⚽️🌊#TsunamiDemocràticpic.twitter.com/e5BleTfFWD — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 18, 2019

Con respecto a estos balones hinchables, el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, quiso comentar públicamente que "de entrada no ve ningún peligro". Sin embargo, no es el peligro que puedan causar las pelotas lo que preocupa, sino cómo pueden impedir estas el normal desarrollo del encuentro. Finalmente, también matizó sus palabras y se quiso desmarcar de la polémica: "No me toca a mí decidir qué material se puede entrar y cuál no".

Ante la posibilidad de que el Clásico se vuelva a suspender por segunda vez, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, afirmó este miércoles que la protesta que va a llevar a cabo Tsunami Democràtic es compatible con la disputa del partido. "Se puede hacer ejercicio de la protesta democrática y pacífica y a la vez jugar el partido", defendió Torra durante la sesión de control al presidente en el pleno del Parlament.