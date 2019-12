New York Knicks se hace con la victoria en el Madison Square Garden contra Atlanta Hawks por 143-120

New York Knicks ganó como local a Atlanta Hawks por 143-120 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de sufrir una derrota fuera de casa con Denver Nuggets por 111-105. Por su parte, los visitantes también sufrieron una derrota en casa con Los Angeles Lakers por 96-101, por lo que tras el partido acumulan seis derrotas seguidas. Con este resultado, New York Knicks se queda fuera de los puestos de Play-off con 6 victorias en 27 partidos disputados, mientras que también Atlanta Hawks, tras el partido, se queda eliminado de los puestos de Play-off con seis victorias en 27 partidos jugados.

En el primer cuarto estuvo liderado por New York Knicks, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 13-0 y consiguió marcar la máxima diferencia de puntos (14 puntos) al final del cuarto hasta finalizar con un 41-27. Posteriormente, durante el segundo cuarto los jugadores del equipo local consiguieron distanciarse en el marcador, de hecho, consiguieron otro parcial en este cuarto de 11-2 y consiguieron marcar la máxima diferencia (24 puntos) al final del cuarto, que acabó con un resultado parcial de 36-26. Tras esto, los equipos acumularon un total de 77-53 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto New York Knicks amplió de nuevo su diferencia, alcanzó una diferencia de 31 puntos (84-53) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 32-31 y un total de 109-84. Por último, en el último cuarto recortaron distancias los visitantes, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 34-36. Finalmente, los jugadores cerraron el marcador del partido con un resultado de 143-120 a favor de New York Knicks.

Junto a todo esto los jugadores de New York Knicks que más destacaron durante el partido fueron Mitchell Robinson y RJ Barrett, que consiguieron 22 puntos y 13 rebotes y 27 puntos, una asistencia y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Trae Young y De'Andre Hunter, con 42 puntos, ocho asistencias y cuatro rebotes y 19 puntos, cuatro asistencias y cinco rebotes respectivamente.

Tras vencer el partido, el siguiente choque de New York Knicks será contra Miami Heat en el American Airlines Arena. Por su parte, Atlanta Hawks jugará contra Utah Jazz en el State Farm Arena.