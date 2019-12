Carlos Sainz: "Mi hijo me da consejos como si llevara 80 dakares encima"

Carlos Sainz padre será, durante el mes de enero, de nuevo el principal protagonista de la actualidad deportiva en su familia. El único mes de descanso que tienen en la Fórmula 1 coincide con el del Dakar, y ahí es donde el 'Matador' recupera el primer puesto de interés mediático. El raid más duro del mundo da una excusa para que se intercambien los papeles: el hijo es quien ve desde fuera el devenir del padre.

Este hecho propicia unas curiosas conversaciones, como ha confesado el bicampeón del mundo de rallies y dos veces ganador del Dakar en la presentación de su proyecto para el raid. "Él dice que yo soy muy pesado, pero él también lo es en el Dakar. Hablamos todos los días y es él quien me pregunta mucho más. Durante estas dos semanas la situación se vuelve al contrario y me hace gracia porque me da consejos. Me regaña, me dice que he arriesgado mucho. Se podría escribir un libro con esas conversaciones", aseguró, entre risas. "Me da consejos como si llevara 80 dakares encima", dijo, entre las risas de los asistentes.

Eso sí, antes que piloto es padre y por eso no tiene ninguna duda de que, si le dieran a elegir, él renunciaría a ganar un nuevo Dakar por ver al piloto de McLaren en lo más alto de un podio. "Yo he ganado dos Dakares y sería muy egoísta por mi parte no cambiarlo. Cualquiera que sea padre que lo piense y podría contestarse a sí mismo esa pregunta", señaló.

"Alonso lo tiene muy, muy difícil"

Además de hablar sobre sus opciones para este Dakar, Carlos Sainz también respondió sobre sus posibles rivales. No tiene dudas: será el equipo Toyota de Nasser Al Attiyah, vigente campeón, Giniel de Villiers, Bernhard Ten Brinke y... Fernando Alonso. Aunque lo dijo con la boca pequeña.

"Se ha preparado exhaustivamente, ha hecho más kilómetros de los que yo pensaba. Las carreras que ha hecho. Pero el primer año lo va a tener difícil. Se adapta muy bien, y pregunta mucho. Es una esponja. Yo quiero y deseo que tenga el mejor Dakar posible, pero pensar que pueda luchar por ganar en su primer año es difícil. En el Dakar pueden pasar muchas cosas. Todos sabemos la historia de este rally. Difícil, muy difícil", admitió.