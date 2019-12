El Cristo Atlético gana con contundencia a La Virgen del Camino, con gol de Obispo

El campo Los Dominicos ha asistido este domingo a uno de los partidos más religiosos que se pueden dar en el fútbol español. El Cristo Atlético de Palencia visitó a La Virgen del Camino de León, en un duelo del grupo VIII de Tercera División.

La victoria fue para el Cristo por 0-3, con goles de Álvaro, Adrián Pérez y... Obispo. Probablemente, ni el mejor guionista de una película de Berlanga habría tenido semejante idea.

El conjunto verdiblanco, La Virgen, no tuvo en ningún momento una opción para llevarse la victoria, y no salen de la crisis: su última victoria fue contra el UD Santa Marta, por 2-0, y desde entonces han recibido seis goles y no han conseguido ninguno. Ocupan la 13ª posición.

Por su parte, el Cristo Atlético ha sumado su segunda victoria consecutiva y sale del pequeño bache que comenzó en Ávila a principios de noviembre. Ocupan la séptima plaza, pero, salvo milagro, lo tendrán muy complicado para cazar al líder, el Zamora, que lleva 52 puntos gracias a sus 17 victorias, un empate y ninguna derrota.