Mayweather, entre un rival de la UFC... y la promoción de un local de striptease

El anuncio del regreso de Floyd Mayweather a los cuadriláteros fue una de las noticias que sacudió el mundillo de las peleas. No obstante, dejó numerosas incógnitas, como la fecha de la velada y el rival al que se enfrentará. En cualquier caso, ‘Money’ se encuentra ahora más centrado en realizar una sonada promoción de un club de striptease de Las Vegas que en satisfacer el ansia de información de los medios y sus propios seguidores.

Mayweather, que reabrió su viejo conflicto con Conor McGregor, se enfrentará a un luchador de la UFC en su retiro de la jubilación, tal y como confirmó el propietario de dicha competición, Dana White: "Nos sentamos en el partido de los Clippers, comenzamos a hablar y literalmente hicimos un trato allí mismo", afirmó White en el Jim Rome Show.

El propietario de la UFC aseguró que "si las cosas se desarrollan de la manera en que Floyd y yo creemos que lo harán, probablemente en marzo me sentarécon Al Haymond (mánager de Mayweather) y conseguiré un acuerdo por escrito".

Mayweather también se hizo eco de su encuentro con Dana White en una publicación en sus redes sociales: "Dana White y yo volvemos a trabajar juntos para traer al mundo otro evento espectacular en 2020", escribió el púgil en su cuenta de Instagram junto a una imagen de ambos durante el partido de la NBA entre Boston Celtics y Los Ángeles Clippers.

La posibilidad de que Mayweather se enfrente a un luchador de la UFC ha despertado la envidia de Jorge Masvidal, luchador de MMA considerado el 'Peor Hijo de P***' (Baddest Mother Fucker), quien afirmó que “estaré allí con malas intenciones y tratando de lastimarlo. Soy un atleta bien preparado que no se cansará. No me voy a cansar en el octavo o noveno round. Voy a estar allí toda la noche. Así que puedo entrar en las peleas más grandes y duras que pueda, siempre que den una gran paga”.

Eso sí, Mayweather tiene la mirada apuntando en otra dirección, como se aprecia al entrar a su perfil de Instagram, donde ha subido más de media docena de vídeos de contenido erótico como parte de la promoción de un local de striptease de Las Vegas.

En las imágenes, grabadas desde la primera fila, se ve a diferentes mujeres realizando bailes sensuales en una barra. Unos vídeos subidos de tono que, en teoría, serán censurados por el propio Instagram por violar la política de contenido sexual.