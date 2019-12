David Pichler se clasifica para las semifinales del torneo de Heraclión

Yshai Oliel, tenista israelí, número 423 de la ATP y cabeza de serie número 2, se retiró durante los cuartos de final del torneo de Heraclión cuando el contador reflejaba 6-2, así que el partido concluyó con la victoria para el tenista austriaco David Pichler, número 520 de la ATP y cabeza de serie número 5. Con este resultado, seguiremos viendo al ganador del partido en las semifinales del torneo de Heraclión.

Oliel no consiguió romper el saque ninguna vez, mientras que Pichler lo hizo 2 veces. Asimismo, el austriaco tuvo un 60% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 76% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su oponente fue de un 48%, no cometió ninguna doble falta y logró el 48% de los puntos al saque.

En las semifinales, el austriaco se verá las caras contra el tenista estadounidense Peter Kobelt, número 621.

El torneo ITF Greece F10 tiene lugar sobre pista dura al aire libre y en él se presentan un total de 74 jugadores. Además, su celebración se produce del 8 al 15 de diciembre en Heraclión.