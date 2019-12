Juan Lebrón y el sexo: la respuesta que descolocó a Broncano en 'La Resistencia'

El primer número uno español en el World Padel Tour, Juan Lebrón, pasó por 'La Resistencia' donde aprovechó para celebrar su posición en el ránking. El jugador gaditano cumplió con las tradiciones de su presentador con los invitados: ver el interior de la caja misteriosa y responder a las preguntas sobre dinero y sexo.

Precisamente esta última fue la que más descolocó a Broncano, que aseguró que "nadie lo había dicho nunca tan sobrado". Lebrón comenzó explicando que en el último mes había tenido tres torneos importantes y que, de esa manera, se le complicaban las relaciones sexuales, antes de soltar la bomba. "Anteriormente follaba todos los días", anunciaba ante un incrédulo Broncano que no dabba crédito a lo que decía su invitado. "Todos los días", insistía Lebrón.

Otro de los momentos que sorprendió a Broncano fue cuando su invitado vio lo que se esconde dentro de la ya famosa caja misteriosa. "¡Qué guapo!", exclamaba Lebrón. "Tú eres un psicópata. Si algún día se descubre lo que hay dentro quedarás como un puto loco", le advertía el presentador en tono de broma.

Finalmente, Lebrón también quiso contar una historia un tanto escatológica en la que se juntan una primera cita, las ganas de defecar del jugador y la ausencia de un retrete. Después de conocer a una chica en una despedida de soltero, yendo camino hacia su casa, la chica tuvo que volver a por el bolso que se había olvidado en la discoteca. Lebrón no pudo contener sus ganas de ir al baño y llegó la tragedia. "Me cagué encima todo, me tuve que limpiar ahí... Fui a cagar a la obra, pero es que no me dio tiempo", contó entre risas el jugador.