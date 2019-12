Milwaukee Bucks se hace con la victoria en el Fiserv Forum contra New Orleans Pelicans por 127-112

Milwaukee Bucks logró ganar como local a New Orleans Pelicans por 127-112 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de vencer en casa a Orlando Magic por 110-101, por lo que tras este resultado suman un total de diecisiete triunfos seguidos. Por su parte, los visitantes sufrieron una derrota en casa con Detroit Pistons por 103-105, por lo que tras el encuentro completan una racha de once derrotas seguidas. Con este resultado, Milwaukee Bucks consigue afianzarse en los puestos de Play-off con 21 victorias en 24 partidos disputados, mientras que New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda eliminado de los puestos de Play-off con seis victorias en 24 partidos jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 17-2 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo local y acabó con un resultado de 35-20. Tras esto, en el segundo cuarto los jugadores de Milwaukee Bucks se distanciaron en el marcador, de hecho, consiguieron otro parcial de 17-0 durante el cuarto y ampliaron la diferencia hasta un máximo de 26 puntos (54-28) durante el cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 34-26. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 69-46 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto los visitantes reducían distancias en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-2 hasta que concluyó con un resultado parcial de 36-40 y un 105-86 total. Finalmente, durante el último cuarto los jugadores del equipo visitante también consiguieron aproximarse nuevamente en el marcador, aunque fue insuficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto acabó con un resultado parcial de 22-26. Tras todo esto, los jugadores cerraban el marcador del partido con un resultado de 127-112 a favor de los locales.

Junto a todo esto los jugadores más destacados de Milwaukee Bucks fueron Eric Bledsoe y Khris Middleton, que consiguieron 29 puntos, seis asistencias y tres rebotes y 24 puntos, cuatro asistencias y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Jj Redick y Brandon Ingram, con 31 puntos, dos asistencias y un rebote y 25 puntos, una asistencia y 10 rebotes respectivamente.

En el siguiente choque de la NBA Milwaukee Bucks se enfrentará a Memphis Grizzlies en el Fedexforum, mientras que el próximo encuentro de New Orleans Pelicans será contra Philadelphia 76ers en el Wells Fargo Center.