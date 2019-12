Los 'ogros' que esperan a Real Madrid y Atlético en octavos de la Champions

Tras la jornada del martes de Champions League, sólo quedan dos equipos por definir en los octavos de final. Dos segundos puestos que completarán el bombo 2 del sorteo (lunes 16 de diciembre, 12:00h) para la siguiente ronda del torneo continental.

El Bombo 1, el de los primeros de grupo, ha dejado a auténticos 'cocos': París Saint-Germain, Bayern de Múnich, Manchester City, Juventus, Liverpool, FC Barcelona, RB Leipzig y Valencia. El otro bombo lo componen Real Madrid, Tottenham, Nápoles, Borussia Dortmund, Olympique de Lyon, Chelsea, y otros dos por determinar (Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Dínamo de Zagreb o Atalanta).

Dado que no pueden enfrentarse equipos del mismo país, el Real Madrid y el Atlético (si se clasifica, necesita ganar al Lokomotiv de Moscú y si no, hacer lo mismo que el Bayer ante la Juve), han esquivado al Barcelona y al Valencia. Tampoco podrán volver a enfrentarse a un rival de la primera fase, por lo que los blancos no repetirán ante el PSG y los colchoneros, ante la Juventus.

Sin embargo, aún quedan como posibles rivales el Bayern, el Manchester City o el Liverpool, que pese a sufrir también pasó de primero, tres firmes candidatos al título. Además de la Juventus contra el Real Madrid, que propiciaría el regreso de Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabéu como rival. El caramelo del sorteo para ellos es el teóricamente débil RB Leipzig.

A Barcelona y Valencia, clasificados primeros, les pueden tocar rivales teóricamente más asumibles. El Tottenham de Mourinho, por dificultad y morbo, el rival a esquivar por ambos.