Victoria de Portland Trail Blazers en el Moda Center ante New York Knicks por 115-87

Portland Trail Blazers se impuso como local a New York Knicks por 115-87 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de sufrir una derrota en casa con Oklahoma City Thunder por 96-108, mientras que los visitantes también sufrieron una derrota en casa con Indiana Pacers por 103-104, por lo que tras el partido suman un total de once derrotas seguidas. Portland Trail Blazers, con este resultado, se queda eliminado de los puestos de Play-off con 9 victorias en 24 partidos disputados. Por su parte, New York Knicks, tras el partido, se queda fuera de los puestos de Play-off con cuatro partidos ganados de 23 jugados.

En el primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de los locales, de hecho, consiguieron un parcial de 10-0 durante el cuarto y consiguieron la máxima diferencia de puntos (10 puntos) al final del cuarto hasta finalizar con un resultado de 32-22. Después, en el segundo cuarto Portland Trail Blazers se distanció en el marcador, de hecho, el equipo consiguió otro parcial de 14-2 y alcanzó una diferencia de 21 puntos (58-37) durante el cuarto, que acabó con un resultado parcial de 28-19. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 60-41 en el marcador.

Durante el tercer cuarto los locales ampliaron de nuevo su diferencia, llegaron a ir ganando por 29 puntos (86-57) hasta que finalizó con un resultado parcial de 26-18 y 86-59 de total. Finalmente, en el transcurso del último cuarto volvieron a distanciarse los jugadores del equipo local, aumentaron la diferencia hasta un máximo de 32 puntos (95-63) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 29-28. Tras todo esto, el partido finalizaba con un resultado de 115-87 a favor de los locales.

Gran parte de la victoria de Portland Trail Blazers se cimentó a partir de los 31 puntos, seis asistencias y dos rebotes de Damian Lillard y los 17 puntos, dos asistencias y 15 rebotes de Hassan Whiteside. Los 15 puntos, tres asistencias y siete rebotes de Julius Randle y los 11 puntos y 10 rebotes de Bobby Portis no fueron suficientes para que New York Knicks ganase el partido.

Tras ganar este encuentro, el siguiente duelo de Portland Trail Blazers será contra Denver Nuggets en el Pepsi Center. Por su parte, en el próximo partido, New York Knicks se verá las caras con Golden State Warriors en el Chase Center.