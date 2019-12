Reunión de urgencia en la RFEF para tratar la seguridad del Clásico entre Barcelona y Real Madrid

El Clásico del 18-D entre FC Barcelona y Real Madrid se antoja muy caliente. Tanto, que las autoridades no tienen claro que puedan garantizar la seguridad del evento. Los Mossos D'Esquadra no lo tienen nada claro, y de hecho no se han atrevido a dar garantías.

Según adelantó Juan Antonio Alcalá en 'Tiempo de Juego', este miércoles se ha convocado una reunión de urgencia en la sede de la RFEF para estudiar las posibles actuaciones. Se trabajan sobre cinco escenarios: que los árbitros no lleguen, que haya protestas en el mismo terreno de juego, que salten aficionados a protestar durante el partido, que el autobús del Real Madrid no llegue o que haya incidentes en la grada.

💥ÚLTIMA HORA💥



🌍 Informa ALCALÁ:



🚨Reunión mañana en la @rfef ante la preocupación por #ElClasico.



🇪🇸Interior garantiza la celebración.



📝El jueves, reunión del ministro Marlaska y @Mossos para diseñar el dispositivo.



👮🏼‍♂️@Policia y @GuardiaCivil irán a BCN como refuerzo. pic.twitter.com/vxbXeiXQwt — Tiempo de Juego (@tjcope) December 10, 2019

El propio Luis Rubiales presidirá la reunión, en la que estarán los responsables del dispositivo de seguridad y los departamentos de integridad de la RFEF entre otros. Una vez estudiados los posibles incidentes, también pondrán sobre la mesa las consecuencias que tendrá para el FC Barcelona si no se garantiza la seguridad.

Las conclusiones de la reunión servirán para añadir más documentación a la que mantendrán el jueves con el ministro Fernando Grande-Marlaska y los mandos de los Mossos para diseñar el dispositivo. Además, se desplazará un refuerzo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Barcelona. El mayor temor es que la protesta de Tsunami Democràtic se vuelva más violenta aún, por lo que no van a escatimar en controlarlo para que sea, como pretenden, un evento deportivo razonablemente tranquilo.

El organismo independentista ha respondido a esta reunión con un tuit: "Es muy fácil que el partido se juegue con normalidad: que se garantice la presencia del 'Spain sit and Talk' en las gradas y en el terreno de juego. Esta es la propuesta que le hemos hecho al FC Barcelona".