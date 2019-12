Valverde, sobre la ausencia de Messi en Milan: "Cuando haces una convocatoria tienes que dar explicaciones"

Ernesto Valverde se mostró cauto ante la visita del FC Barcelona al Inter de Milan en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Champions League, partido en el que no estará Leo Messi, pese a estar clasificado matemáticamente como primero de grupo y enfrentarse a un equipo que se juega el pase a los octavos de final.

El entrenador culé destacó que a su equipo se le "exige ganar siempre" y recordó que en su gestión el Barcelona siempre llegó a la última jornada ya clasificado a octavos y que, a pesar de ello, nunca perdió el duelo que cerró la fase de grupos.

No obstante, gran parte de las preguntas de su comparecencia en San Siro apuntaron a la ausencia de Leo Messi en la convocatoria, lo que obligó al entrenador tener que dar explicaciones.

"Como cada fin de semana, cuando haces una convocatoria tienes que dar explicaciones. Jordi Alba y Semedo no tienen el alta médica. Messi tiene descanso en este partido. Nada más. Venimos de partidos importantes, estamos clasificados y he decidido que él no venga", aseguró.

Decisión del entrenador

Valverde deslizó un nuevo dardo al matizar que "el año pasado hicimos un gran partido aquí y Messi no jugó, por cierto".

Para justificar la ausencia de Messi el técnico fue rotundo: "Las decisiones las toma el entrenador y hace lo que cree conveniente para el equipo. Jugamos el sábado por la noche y tenemos otro partido este martes. He decidido que no venga. Sabemos lo que es Messi y lo que infunde al rival, lo que es para nosotros".

Valverde anunció que habrá novedades en la alineación, aunque solo reveló la titularidad del portero brasileño Norberto Neto en sustitución del alemán Marc André Ter Stegen, lo que supondrá su debut oficial con el Barcelona.

El entrenador regateó las preguntas sobre el mercado de fichajes, relacionadas con e futuro del chileno Arturo Vidal o el croata Ivan Rakitic, pero sí mostró su admiración por la pareja ofensiva interista, formada por el argentino Lautaro Martínez y el belga Romelu Lukaku, autores de 13 y 11 goles, respectivamente.