El 'show' de Maradona con Gimnasia: por los suelos tras un fallo y llorando con la victoria

A pesar de sus conocidos problemas para caminar, Diego Armando Maradona vive cada uno de los partidos de Gimnasia de La Plata, equipo al que entrena en la Superliga Argentina, revolucionado y como si fuera el último. En esta ocasión, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, se ha hecho viral un vídeo suyo en el que se cae al suelo al lamentarse de una ocasión desperdiciada.

Apenas llevaban transcurridos diez minutos de la segunda parte, con Gimnasia habiendo conseguido el empate y buscaba el tanto que diera la vuelta al resultado. En ese contexto, Erik Ramírez, jugador del equipo que dirige la leyenda argentina, no pudo batir al meta rival en un mano a mano al disparar desviado. En ese preciso instante, las cámaras de televisión se fijaron en Maradona, que se lamentó por la ocasión desperdiciada, se agarró la cabeza, se trastabilló y perdió el equilibrio, cayéndose hacia atrás, y se dio un golpe que asustó a todos sus compañeros del banquillo de suplentes.

Entre a la Diego cam para ver la caída de Maradona , por suerte no fue grave .

Al final, Gimnasia pudo remontar el partido, rompiendo una racha de 8 meses sin ganar en su estadio, y la emoción le salió al técnico argentino al término del partido. "Me prendí un habano, estaba tranquilo porque sabía que estos pibes trabajan", señaló Maradona.

#TNTSports | Diego Maradona, emocionado y eufórico tras la primera victoria de local en la Superliga: “Me prendí un habano, estaba tranquilo porque sabía que estos pibes trabajan.”#Gimnasia 🆚 #CentralCórdobaSdEpic.twitter.com/sfEqRAcIOt — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 8, 2019

Después, ya en frío, el argentino fue preguntado por su futuro como entrenador de Gimnasia, y Maradona no dudó en tirarle un palo a Juan Sebastián Verón y a Estudiantes: "Yo no traiciono, yo no soy inglés. Yo no paro a los muchachos para que vayan para adelante, otros sí lo hacen y están enfrente".