Ovación de leyenda: así recibió el vestuario del Betis a Joaquín tras su hat-trick

Joaquín fue el indiscutible protagonista de la victoria del Betis ante el Athletic Club con un espectacular hat-trick en apenas veinte minutos. De esa manera, el eterno jugador bético consiguió el primer triplete de su carrera a los 38 años y se convirtió en el jugador más mayor en conseguirlo en la historia de LaLiga, arrebatándole la marca a toda una leyenda como Alfredo Di Stéfano

Con la victoria liderada por el '17', los verdiblancos se colocan a cuatro puntos de los puestos europeos y sueñan con volver a la Europa League, algo impensable hace unas jornadas, donde veían más cerca una temporada luchando por la permanencia que por Europa. Los de Rubi encadenan ya tres partidos consecutivos ganando, contra Athletic, Mallorca y Valencia.

Tras su exhibición, Joaquín entró al vestuario como toda una estrella. En primer lugar, quiso saludar a cada uno de sus compañeros de equipo y componentes del cuerpo técnico, para después recibir una jaleada ovación por parte de jugadores y entrenadores, con el capitán visiblemente emocionado. La guinda la puso el jugador con un baile en el vestuario al más puro estilo Joaquín.

“He entrado en el vestuario. Yo siempre saludo a todos pero ha sido impresionante. Me he emocionado porque todos se han puesto a aplaudir. Tus compañeros que están contigo todos los días, que saben cómo eres y que todos te quieran abrazar, echarse una foto… No me quiero emocionar pero ha sido muy bonito. Les doy gracias porque son los que me hacen sentir vivo. Y porque cada día me soportan porque soy alegre y meto caña también. Es un vestuario encantador y gracias a ellos hacen que me sienta vivo”, confesó en la zona mixta del Benito Villamarín.

Eternamente agradecido

El propio Joaquín también quiso agradecer a la afición y a sus compañeros por las felicitaciones y las muestras de cariño que ha recibido el jugador, a través de sus redes sociales, con mensajes tanto en Instagram como en Twitter.

El capitán verdiblanco está viviendo un momento dulce pese a ser uno de los veteranos del fútbol español. Esta temporada acumula ya 6 goles y 2 asistencias en los 15 partidos que lleva en esta temporada. A sus 38 años, 'Hulio' sigue dando guerra y espectáculo en la banda del Villamarín.