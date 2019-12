Diego López estalla contra Carrusel Deportivo por un tuit sobre su pelo y su compañero Pol Lozano, contra Manolete

Diego López, portero del Espanyol, empieza a estar un poco cansado de los constantes chistes que se hacen a su costa y, en concreto, hacia su pelo. El cancerbero gallego no se tomó nada bien un tuit supuestamente gracioso de 'Carrusel Deportivo', de la Cadena SER, y respondió con contundencia.

El mensaje del programa radiofónico elogiaba cómo le había quedado su implante capilar: "Hablando de todo un poco, le ha quedado brutal a Diego López, tenemos mucha esperanza los que empezamos a clarear...". La respuesta del exportero del Real Madrid fue mucho menos amable. "Es triste que una radio con tanto prestigio haga este tipo de publicaciones en vez de valorar las actuaciones de un futbolista, las paradas en mi caso y el respeto a un deporte que vosotros habéis demostrado que no tenéis. La originalidad está alejada de la falta de respeto".

"Era una broma Diego, que sepas que aquí te queremos y te admiramos mucho porterazo, bien que hemos cantado tus paradas hoy en Carrusel", respondieron desde el programa, intentando calmar los ánimos del portero.

La esposa de López, Iria Otero, le aplaudó el mensaje dedicado al programa radiofónico, que no pasa sus mejores días después de haber sido superado por 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope en el EGM.

👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Iria Otero (@iriaot) December 7, 2019

Esta queja no fue la única de un jugador espanyolista hacia la prensa tras el partido contra el Real Madrid. El análisis de Manuel Esteban 'Manolete', del diario AS, sobre el encuentro no gustó nada a Pol Lozano, uno de los jóvenes de más futuro de la plantilla perica.

"El Espanyol no ha decepcionado y ha sido un buen filial para el #Madrid, aunque sin olvidar al árbitro que se ha comido la expulsión de Vinicius y nadie se ha escandalizado. Los de Zidane sigue dando la cara y el #fútbolespañol dejando claro que de calidad muy corto", escribió el veterano periodista, a lo que Lozano le respondió de manera contundente.

"Es vergonzoso que un profesional como usted, menosprecie el trabajo de un equipo y sobretodo de un referente en la historia del fútbol español. El fútbol merece un periodismo de calidad", escribió.