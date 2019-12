Enganchón entre el entrenador del Mallorca y Messi: "Hay jugadores en una burbuja y no se puede razonar con ellos"

Leo Messi fue el protagonista total de la victoria del FC Barcelona sobre el Real Mallorca por 5-2. Además de por marcar tres de los cinco tantos culés, el capitán blaugrana tuvo un pequeño encontronazo con Vicente Moreno, entrenador del equipo balear.

Tras una falta sobre el argentino, que protestó con vehemencia al árbitro, Moreno empezó a quejarse para comenzar un pequeño intercambio de palabras que tuvo que frenar Rakitic para evitar que fuera a mayores. Incluso el cuarto árbitro tuvo que intervenir para que la cosa no se fuera de madre.

Moreno explicó lo sucedido después del partido, en la sala de prensa. "Da igual que esté enfadado o no. No tiene mayor importancia. Hay jugadores que están en una burbuja y no se puede razonar con ellos. Para unas cosas es un jugador diferente, y para otras es una persona como otra cualquiera y hay que tratarlo como tal", explicó ante los medios, aunque le restó luego trascendencia al asunto.

"Yo le estaba diciendo al árbitro que no era falta y él no lo veía así. No hay que darle más importancia", zanjó al respecto. Tras esta derrota, el Mallorca se mantiene en la zona peligrosa de la clasificación, con sólo 14 puntos.