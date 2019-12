Ceferin ataca a la Superliga que impulsa el Real Madrid: "Arruinaría el fútbol"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, criticó con dureza el plan que lidera el Real Madrid para crear una Superliga europea. El dirigente vuelve a ser noticia tras cargar duramente contra el sistema de videoarbitraje hace solo unos días.

En esta última ocasión, Ceferin aseguró, en un comunicado difundido por la agencia AP, haber leído sobre "este plan tan descabellado", que pretende proyectar la Asociación Europea de Clubes.

"Si las informaciones son ciertas, el plan procede del presidente de un solo club y de un dirigente de un organismo del fútbol. Es difícil pensar en una trama más egoísta y ególatra. Arruinaría el fútbol y su mundo; para los jugadores, los seguidores y todos los relacionados con el mundo del fútbol. Todo por el beneficio de muy pocas personas", prosiguió el mismo escrito.

Ceferin continuó señalando que "afortunadamente, hay mucho sentido común en el fútbol para que este tipo de proyectos triunfen. De hecho, es algo tan descabellado que no me puedo creer que alguien lo haya soñado". Por su parte, el Real Madrid no ha emitido un comunicado al respecto.