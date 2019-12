Jornada 16 de la Tercera División: previa del duelo Los Garres - At. Pulpileño

El próximo domingo a las 12:00 se disputará el partido de la decimosexta jornada de la Tercera División, el cual medirá al Los Garres y al At. Pulpileño en Las Tejeras.

El Los Garres afronta con ánimos reforzados para el encuentro de la decimosexta jornada después de ganar a domicilio por un marcador de 1-2 al Muleño en el Municipal de Mula, con goles de Yako y Fofana.

Respecto al equipo visitante, el At. Pulpileño ganó sus dos últimos partidos de la competición contra el Cartagena F.C. UCAM en su feudo y el Ciudad de Murcia fuera de casa, por 4-0 y 0-2 respectivamente.

Con respecto al rendimiento como local, el Los Garres ha vencido una vez, ha perdido en cinco ocasiones y ha empatado una vez en siete partidos jugados hasta ahora, lo que brinda más oportunidades de las esperadas a los visitantes, que podrían tenerlo más sencillo para ganar. En el papel de visitante, el At. Pulpileño ha ganado tres veces y ha sido derrotado en tres ocasiones en sus siete encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se habían enfrentado anteriormente en Las Tejeras, de hecho, los números muestran que el Los Garres no ha conseguido ganar ninguna vez al At. Pulpileño, mientras que éste lo ha hecho en una ocasión; además, en el otro encuentro restante los rivales acabaron firmando un empate. A su vez, los visitantes no pierden en sus últimas dos visitas al estadio del Los Garres. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se jugó en mayo de 2019 y acabó con un marcador de 2-5 para el At. Pulpileño.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que el equipo visitante tiene una ventaja de seis puntos. El equipo de Manu Martínez se sitúa en el noveno lugar con 21 puntos en su casillero. En cuanto a su rival, el At. Pulpileño, es cuarto en la clasificación con 27 puntos.