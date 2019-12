El troleo de 'La Resistencia' a Guti tras renegar de su apodo de futbolista

La petición de José María Gutiérrez 'Guti', de ser mencionado con su nombre completo y no por su apodo de futbolista, no tardó en hacerse viral y provocar una oleada de reacciones en la red. Una de las más sonadas fue la del programa 'La Resistencia' de Movistar+, que troleó al exfutbolista y actual entrenador del Almería.

"Una cosa, me gustaría que me llamaran José María Gutiérrez, no Guti, porque estoy escuchando en todos los sitios lo de Guti, Guti... y me llamo José María Gutiérrez, no Guti", afirmó el técnico en rueda de prensa.

El troleo de la cuenta de Twitter del programa que presenta David Broncano vino por el hecho de que el entrenador aún no ha actualizado sus redes sociales, en las que se sigue viendo 'GUTI' como su nombre de usuario.

Además, el exjugador del Real Madrid, entre otros equipos, luce en su portada una imagen de su etapa con el club blanco. En la misma se le ve de espaldas, enseñando el nombre oficial que utilizó durante toda su etapa como futbolista.