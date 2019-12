Guti quiere dejar de ser Guti: "Me llamo José María Gutiérrez, no Guti"

José María Gutiérrez 'Guti' reniega de su apodo como futbolista. El actual técnico del Almería, que alcanzó una gran reputación internacional con el 'mote' con el que se dio a conocer desde la cantera del Real Madrid, no quiere que se le denomine de esa manera, tal y como él mismo señaló en rueda de prensa.

En un momento de la comparecencia del conjunto almeriense, el técnico quiso hacer un llamamiento: "Una cosa, me gustaría que me llamaran José María Gutiérrez, no Guti".

El entrenador lamentó que "estoy escuchando en todos los sitios lo de Guti, Guti... y me llamo José María Gutiérrez, no Guti", finalizó.

El de Torrejón de Ardoz firmó con el Almería tras el fulminante despido de Pedro Emanuel cuando el equipo marchaba segundo. José María Gutiérrez aterrizó en el equipo con el reto de ascender a la máxima categoría del fútbol español.

Tras su llegada el conjunto andaluz ha logrado que el equipo se mantenga en la segunda plaza, empatado a puntos con el Huesca, y a siete puntos del líder Cádiz.