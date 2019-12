Schmidt y Lee ganaron a Zhao y Guo y estarán en las semifinales del torneo de Nonthaburi

Las estadounidenses Mara Schmidt y Sarah Lee, número 894 de la WTA y, número 655 de la WTA respectivamente vencieron en los cuartos de final del torneo de Nonthaburi en cincuenta y tres minutos por 6-1 y 6-2 a las jugadoras chinas Qianqian Zhao y Meiqi Guo, número 450 de la WTA y, número 366 de la WTA respectivamente. Tras este resultado, podremos seguir viendo a la pareja ganadora en las semifinales del torneo de Nonthaburi.

Las estadísticas del partido indican que Schmidt y Lee, las ganadoras, consiguieron romper el saque a sus rivales 5 veces, tuvieron un 65% de efectividad en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y lograron el 70% de los puntos al saque. En cuanto a la pareja perdedora, no consiguieron quebrar el saque ninguna vez, su efectividad fue de un 76%, no cometieron ninguna doble falta y lograron el 43% de los puntos al saque.

Durante las semifinales Schmidt y Lee se verán las caras con las vencedoras del partido que enfrentará a I-Hsuan Cho y Yi Tsen Cho contra Kamonwan Buayam y Supapitch Kuearum.

Este torneo tiene lugar en Nonthaburi entre el 3 y el 7 de diciembre sobre pista dura exterior. Durante esta competición se presentan un total de 16 parejas.