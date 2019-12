Ramón Calderón, tras su negociación con el Málaga: "No quiero volver al fútbol"

El Málaga CF está en una situación crítica. El enfermo se está muriendo y le quedan dos meses de vida, en el mejor de los casos. Hay un conflicto serio entre Al Thani, actual dueño del club, y el propio Málaga. Está más que acreditado que el jeque, cuando compró el club, invirtió 180 millones de euros y ahora, por diversos motivos, se ha cansado de poner dinero y ha abandonado toda su relación con el equipo.

Para reflotar el club, Al Thani ha contratado al estadounidense Richard Shaheen, un economista experto en buscar soluciones a empresas con dificultades financieras. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y las autoridades del país árabe quieren solucionar el problema cuanto antes.

El expresidente del Real Madrid está intentado ayudar para que los dos accionistas, Blue Bay, un grupo hotelero propiedad del magnate Jamal Satli Iglesias que ha puesto su mirada en la capital de la Costa del Sol, y el jeque catarí se pongan de acuerdo para recomponer una compleja relación que, de no resolverse pronto, podría abocar al Málaga a encontrarse en una situación parecida a la vivida por el Reus la pasada temporada.

El equipo de fútbol necesita entre 8 y 10 millones de euros de inyección inmediata si quiere sobrevivir. Calderón está intentando trasladar a los cataríes la urgencia de la situación. Si ellos no los aportan, o no consiguen ingresos adicionales por ese importe, el Málaga se muere.

Ramón calderón 26 de mayo de 1951, Palencia Presidente del Real Madrid entre 2006 y 2009.

Calderón y Shaheen se reunieron en La Rosaleda para poner los papeles encima de la mesa. El Director General, que fue muy receptivo y colaborador, explicó la situación y las soluciones posibles para salvar al Club. Además, en esa reunión, Calderón le transmitió que, de ser necesario, él podría ponerles en contacto con varias empresas dispuestas a entrar en el accionariado, aportando una cantidad que permitiera salir del atasco actual en el que se encuentra actualmente la Entidad.

“Yo no seré presidente del Málaga. No quiero volver al fútbol. Estoy simplemente asesorando y aportando mi granito de arena para intentar ayudar a un club y a una ciudad, a los que tengo mucho cariño. Yo ya viví en el mejor equipo del mundo lo que significa ser presidente”, explica en conversación a Sportyou.

Calderón: "El Barça me aburre hasta que aparece Messi"

Aunque ahora su nombre va a estar vinculado al Málaga, Ramón Calderón no pierde el ojo a su Real Madrid. "Ahora están jugando muy bien, muy juntos, con gran solidez. Me gusta mucho cómo juegan", admite el palentino.

"Creo que van a ganar el Clásico. Están mejor que el Barça", asegura confiado un Calderón, aunque "cuando aparece Leo Messi todo es distinto". En este sentido, el que fuera dirigente blanco señala que "el Barça es un poco aburrido si no aparece Messi, porque Leo es la gran ventaja que tiene el Barcelona con respecto a cualquier otro equipo".

¿Se imagina Ramón Calderón en el palco del Bernabéu, ganando al Real Madrid pero representando al Málaga? "No, no me gustaría. Ni lo he pensado, ni me lo han propuesto. Hombre, si me contratan como empleado del Málaga y en su representación, iría, pero no me imagino siendo rival del Real Madrid".