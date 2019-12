Juanma Castaño, sobre Manu Carreño: "No tengo ningún trato con él, hay una división que no ha cicatrizado"

Hubo un tiempo en el que 'Deportes Cuatro' se conocía como 'Los Manolos', porque sus presentadores eran Manu Carreño y Manolo Lama. Cuando se produjo la salida de este último del programa de Cuatro, Juanma Castaño fue el elegido como su sustituto.

Más allá de lo que provocó entre los hoy compañeros en la Cadena Cope, aquella situación generó un conflicto que aún hoy perdura entre los propios Carreño y Castaño. Que, además, hoy son rivales directos en la noche radiofónica. Tanto es así, que no se hablan.

"No tengo ningún trato con él. Compartimos años gloriosos en Deportes Cuatro, pero se produjo una decepción a raíz de la salida de Manolo Lama. Hay una división que no ha cicatrizado nunca y que es difícil que cierre", señala Castaño en una entrevista a 'El Mundo'.

El periodista asturiano vive un momento dulce. 'El Partidazo' acaba de superar a 'El Larguero', que dirige y presenta el propio Carreño, después de 25 años de dominio del popular programa radiofónico, antes presentado por Jose Ramón de la Morena. Pese a esta rivalidad, Castaño no quiere que se repitan los años en los que José María García y el de Brunete.

"La guerra García-De la Morena enfrentó no sólo a dos grupos de comunicación sino prácticamente a dos Españas. Hoy no existe eso y me alegro. Mantenemos una línea de respeto con los rivales", asegura.