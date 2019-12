Glushko y Oliynykova estarán en los cuartos de final del torneo de Heraclión

La tenista israelí Lina Glushko, número 845 de la WTA y la jugadora croata Oleksandra Oliynykova, número 939 de la WTA cumplieron los pronósticos al ganar por 6-0 y 6-0 en cincuenta y un minutos a la chipriota Eleni Makride y a la jugadora griega Chara Meidani en los octavos de final del torneo de Heraclión. Tras este resultado, la pareja consigue el puesto para los cuartos de final del torneo de Heraclión.

Las estadísticas acerca del partido muestran que las ganadoras lograron romper 6 veces el saque a sus oponentes, mientras que la pareja derrotada no logró romper el saque a sus adversarias. Asimismo, Glushko y Oliynykova tuvieron un 62% de efectividad en el primer servicio y consiguieron ganar el 83% de los puntos al saque, mientras que sus rivales obtuvieron un 72% de efectividad y consiguieron ganar el 33% de los puntos al saque. Finalmente, en cuanto a las penalizaciones, las jugadoras vencedoras no cometieron ninguna doble falta y las jugadoras eliminadas no hicieron ninguna doble falta.

En el torneo de Heraclión (ITF Greece 09A) participan un total de 10 parejas. Además, se lleva a cabo entre los días 3 y 7 de diciembre sobre tierra batida al aire libre.