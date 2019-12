Ramón Calderón, cabeza visible de un grupo catarí para comprar el Málaga

La situación crítica del Málaga CF puede haber encontrado un inesperado camino para su salvación. Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid, se ha reunido con Richard Shaheen, director general del club blanquiazul, para preguntar por la situación del equipo.

Calderón es el contacto de un grupo inversor catarí, Blue Bay, ligado a la familia real del país, que de momento está con los primeros contactos con el jeque Al-Thani. La posible compra del Málaga CF forma parte de un proyecto mayor, en el que también entra un proyecto en la Torre del Puerto de Málaga donde quieren construir un hotel de lujo.

El principal escollo para que la operación se cierre es la negativa del propio Al Thani. El jeque no tiene intención de vender el club, pese a que no hay un plan de viabilidad estable, la situación económica no es ni mucho menos propicia y deportivamente tampoco pasan su mejor momento, ya que en el momento de estas conversaciones son cuartos por la cola, en puestos de descenso a Segunda B.

El Málaga está buscando una inversión exterior que no supere el 49% de las acciones para que la actual propiedad se mantengan como los que controlen el club.