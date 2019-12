Rajada de Ceferin, presidente de la UEFA, contra el VAR: “Es un desastre”

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, cargó con dureza contra el VAR en una entrevista al Mirror, donde aseguró que “es un desastre”. El dirigente no ocultó sus frustraciones por los errores del sistema de videoarbitraje que levantaron polémica. El último, en el partido de Champions League del Real Madrid contra el PSG.

“Es un desastre. No creo que la tolerancia o uno o dos centímetros para fuera de juego, por ejemplo, sea suficiente. Que un fuera de juego no puede ser por tener la nariz larga, es decir, que habrá que discutir una tolerancia de 10-20 centímetros", afirmó Ceferin a Mirror.

El dirigente aseguró que “propondremos un cambio a la International Football Association Board (IFAB”, el órgano encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial”.

Ceferin lamenta que "no tenemos muchas intervenciones en las competiciones de la UEFA porque nuestro jefe de árbitros, Roberto Rosetti, le dijo al VAR": debe ser un error claro y obvio. Pero hoy en día es una presión diferente”.

"No soy fan del VAR, era muy escéptico y puedo decir que no me gusta el resultado”

Además, apuntó que “si eres es el árbitro en la cancha, aunque haya 70.000 u 80.000 personas gritando, eres tú quien debe decidir, no una persona escondida en algún lugar de Londres, Berlín u otro lugar ”.

Ceferin recalcó que "no soy fan del VAR. Era muy escéptico y puedo decir que no me gusta el resultado” y lamentó que “desafortunadamente, ya no hay vuelta atrás".