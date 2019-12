Gong y Zhang se imponen en los cuartos de final del torneo de Zhuhai

Los jugadores chinos Mao Xin Gong y Ze Zhang, número 113 de la ATP y, número 116 de la ATP respectivamente cumplieron los pronósticos al vencer en los cuartos de final del torneo de Zhuhai en cincuenta minutos por 6-2 y 6-0 a los chinos Jie Cui y Bu Yunchaokete. Tras este resultado, los tenistas estarán en las semifinales del torneo de Zhuhai.

Durante el juego, Gong y Zhang, los ganadores, lograron quebrar el saque 5 veces a sus oponentes, tuvieron un 73% de efectividad en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y consiguieron el 85% de los puntos al saque. Por lo que respecta a la pareja perdedora, no lograron romper el saque ninguna vez, obtuvieron un 65% de efectividad, no hicieron ninguna doble falta y consiguieron ganar el 45% de los puntos al saque.

En las semifinales, Gong y Zhang se medirán contra los ganadores del partido que enfrentará a Ramkumar Ramanathen y Arjun Kadhe contra Yuji Mochizuki y Sho Shimabukuro.

El torneo Open de Australia Asia-Pacífico Wildcard PO DM se lleva a cabo sobre pista dura exterior y durante el transcurso del mismo participan un total de 9 parejas. Además, tiene lugar entre los días 3 y 7 de diciembre en Zhuhai.