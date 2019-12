Previa del encuentro: el Arsenal recibe al Brighton and Hove Albion en la decimoquinta jornada

Este jueves a las 21:15 en el Emirates Stadium se verán las caras el Arsenal y el Brighton and Hove Albion en la decimoquinta jornada de la Premier League.

El Arsenal afronta el encuentro de la decimoquinta jornada con ganas de sumar más puntos a su tabla clasificatoria tras haber empatado 2-2 ante el Norwich City en su último partido.

En el lado de los visitantes, el Brighton and Hove Albion no pudo ganar al Liverpool en su último encuentro (2-1).

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Arsenal ha vencido tres veces y ha empatado cuatro veces en siete partidos jugados hasta ahora, indicativo de que el Brighton and Hove Albion puede tener ocasión de conseguir un resultado positivo en este partido. En el papel de visitante, el Brighton and Hove Albion ha sido derrotado en cinco ocasiones y ha empatado una vez en sus siete encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han batido en otras ocasiones en el Emirates Stadium, de hecho, el Arsenal ha conseguido ganar una vez al Brighton and Hove Albion en su estadio, mientras que éste no lo ha logrado en ninguna ocasión; además, en el otro encuentro restante el resultado fue de empate. Asimismo, el conjunto local lleva una racha de dos encuentros seguidos sin perder en casa frente al Brighton and Hove Albion. La última vez que jugaron el Arsenal y el Brighton and Hove Albion en esta competición fue en mayo de 2019 y terminaron empatando 1-1.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que los locales se sitúan por delante de su rival con una diferencia de cuatro puntos. El Arsenal llega al encuentro con 19 puntos en su casillero y ocupando la octava plaza antes del partido. Por su lado, el Brighton and Hove Albion tiene 15 puntos y ocupa la decimosexta posición en la clasificación.