Una futbolista de la Juventus deja el equipo cansada de los abusos racistas

La ya ex jugadora de la Juventus, Eniola 'Eni' Aluko, ha abandonado el equipo italiano tras las constantes muestras de racismo que ha recibido la jugadora en Turín. La jugadora inglesa ha vuelto a Londres para cerrar su fichaje por el Chelsea femenino.

La jugadora ha publicado tanto a través de un blog como de sus redes sociales, una carta de agradecimiento a la gente que la ha apoyado y a sus ex compañeras en el equipo transalpino. "Irme después de 18 meses no ha sido nada fácil, pero he tenido que reflexionar sobre el hecho de que fuera del campo los últimos seis meses han sido complicados", ha confesado Aluko. La jugadora acusa tratos discriminatorios sobre todo en el aeropuerto, donde ha confesado habber sido "tratada como Pablo Escobar, rodeándome perros antidrogas", complicando así aún más la vida de la futbolista en una profesión que requiere tanto viaje.

"Me gusta viajar, ver ciudades en mi tiempo libre. Tengo mucha curiosidad: me gustan los eventos, los museos, las tiendas... y lo que me he encontrado en Turín no es precisamente lo que me gusta", añadió. 'Eni' considera que la ciudad italiana, así como su sociedad, están varias décadas atrasados en materia social.

Un nuevo comienzo

Aluko fichó por el equipo juventino hace a penas año y medio, en el mercado de verano de 2018, en el que era un gran paso en su carrera profesional, que se ha tenido que ver truncado por temas extradeportivos. Ahora, la jugadora tiene una nueva oportunidad para redimirse futbolísticamente en el Chelsea.