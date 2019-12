Pei-Chi Lee consigue la plaza para la siguiente fase tras vencer en la ronda previa de calificación

Pei-Chi Lee, número 601 de la WTA, cumplió los pronósticos al ganar en la ronda previa de calificación del torneo de Nonthaburi por 6-1 y 6-1 en cuarenta y ocho minutos a Ya-Hsin Lee, número 996 de la WTA. Tras este resultado, la ganadora estará en la siguiente fase del torneo de Nonthaburi.

Las estadísticas del partido indican que Lee consiguió romper 5 veces el saque a su adversaria, tuvo un 92% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró el 78% de los puntos al saque. Por lo que respecta a Lee, no consiguió quebrar el saque ninguna vez, obtuvo un 69% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 41% de los puntos al saque.

En el torneo de Nonthaburi (ITF Thailand 06A) se lleva a cabo una fase de acceso previa en la que las jugadoras con menos ránking tienen que obtener la máxima puntuación posible para lograr clasificarse y participar en el torneo oficial. Durante esta fase en concreto, se enfrentan un total de 68 jugadoras. Además, se celebra entre el 1 y el 8 de diciembre sobre pista dura exterior.