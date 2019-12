Amor rectifica su opinión de los insultos a Griezmann: "Estoy en contra de la violencia"

Guillermo Amor atendió a Movistar+ al finalizar el encuentro entre el FC Barcelona y Atlético de Madrid. El director de relaciones institucionales y deportivas azulgrana fue preguntado por los numerosos insultos que recibió Griezmann en su vuelta al Metropolitano, entre los que destacaba "Griezmann, muérete".

Sorprendentemente, Amor, en lugar de proteger a su jugador, los consideró "respetables" y añadió que "el público puede tener su opinión y a veces te puede gustar más o gustar menos, en este caso a Antoine, pero es lo que le sale al público y hay que aceptarlo". Tampoco el Atlético condenó estas conductas.

Sin embargo, el ex futbolista quiso corregir sus palabras y en declaraciones a COPE admitió estar en contra de la violencia. "Si se entendió mal lo siento muchísimo, pero estoy en contra de la violencia. La violencia no es buena ni en un campo ni en ningún sitio", quiso matizar Amor. "Estamos todos de acuerdo en que a nadie le gusta la violencia y tampoco según que insultos", añadió.

"Los pitos y abucheos son lógicos en un campo"

No obstante, Amor cree que es muy difícil corregir ese tipo de conductas y que "no se puede decir a la gente que se calle en un campo de fútbol. El tema de los pitos y abucheos son lógicos en un campo".

Finalmente, quiso justificarse alegando que no se presta atención a los gritos en un campo de fútbol. "Lo que pasa es que cuando estás en el campo a veces no estás centrado en lo que se dice o no se dice", concluyó.