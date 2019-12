Polémica publicación del FC Barcelona: "Messi. Suárez. Griezmann. In that order"

El community manager del FC Barcelona se ha pegado un tiro en el pie con su última publicación en redes sociales. En una publicación en la cuenta de Instagram del club, subieron un vídeo con los tres goles del tridente azulgrana en el último partido de Champions contra el Borussia.

Sin embargo, la polémica salta con el texto que acompañaba al vídeo. "Messi. Suárez. Griezmann. In that order", señalaba el encargado de redes sociales del club, que no estuvo muy acertado con la elección. Sobretodo en unos momentos complicados para el francés, en el que se cuestiona mucho su adaptación a su nuevo equipo. Pese a que a primera vista se podría argumentar que es en relación a los goles, ese no fue precisamente el orden en el que los tantos cayeron contra los alemanes.

De igual manera, el mensaje es únicamente inoportuno, porque por muy buen arranque de temporada que hubiese tenido Griezmann, es claramente el tercero en el ranking en comparación a sus compañeros. Messi y Suárez son el primer y el cuarto máximo goleador de la historia del equipo, respectivamente.

Sin quitarle razón a la publicación del equipo, seguramente haya momentos mejores para compararles, y motivos mejores para reproducir el mensaje de la ya famosa bandera de Gales de Bale.