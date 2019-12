Oklahoma City Thunder derrota a New Orleans Pelicans (104-107)

Oklahoma City Thunder logró vencer frente a New Orleans Pelicans fuera de casa por 104-107 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los locales perdieron fuera de casa contra Oklahoma City Thunder por 109-104, por lo que tras el partido acumulan seis derrotas seguidas. Por su parte, los visitantes vencieron en casa a New Orleans Pelicans por 109-104, completando una racha de cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Con este resultado, Oklahoma City Thunder se queda eliminado de los puestos de Play-off con siete partidos ganados de 18 jugados, mientras que New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda fuera de los puestos de Play-off con seis victorias en 19 partidos disputados.

En el primer cuarto estuvo liderado por los visitantes, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 13-2 y llegaron a ir ganando por 14 puntos (14-28) hasta finalizar con un resultado de 29-33. Después, durante el segundo cuarto redujeron distancias los jugadores de New Orleans Pelicans, de hecho, consiguieron otro parcial de 11-2 durante el cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 26-23. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 55-56 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto hubo alternancias en el marcador, el cual acabó con un resultado parcial de 22-26 y un 77-82 de resultado global. Por último, en el último cuarto New Orleans Pelicans también consiguió aproximarse de nuevo en el marcador, aunque fue insuficiente para vencer el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 27-25. Finalmente, el partido finalizó con un resultado de 104-107 a favor de los visitantes.

La victoria de Oklahoma City Thunder se cimentó sobre los 23 puntos, tres asistencias y 11 rebotes de Danilo Gallinari y los 17 puntos, dos asistencias y 10 rebotes de Steven Adams. Los 26 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes de Jrue Holiday y los 20 puntos, cuatro asistencias y siete rebotes de Brandon Ingram no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

En el próximo choque de la NBA, New Orleans Pelicans se enfrentará a Dallas Mavericks en el Smoothie King Center. Por su parte, el próximo rival de Oklahoma City Thunder será Indiana Pacers, con el que se verá las caras en el Chesapeake Energy Arena.