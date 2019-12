Lance Armstrong, sobre su sanción: "No me dejan ni jugar al ping-pong"

Lance Armstrong, que se coronó como uno de los mejores ciclistas de la historia, se encuentra en una situación de total ostrascismo. Tras confesar su caso de dopaje durante su carrera deportiva en el programa de Oprah Winfrey en 2013, el texano no ha podido levantar cabeza.

Lance armstrong Ex ciclista profesional Desposeído de sus siete Tours de Francia

El excampeón se mostró muy crítico con la situación que vive en una entrevista para el portal Rouleur. "Hoy no puedo hacer tiro con arco. No puedo jugar al bádminton. No me dejan ni jugar al ping-pong. Cuando todo esto ocurrió me expulsaron de todos los deportes olímpicos de por vida", sentenció Lance.

El estadounidense fue sancionado de por vida por la Unión Ciclista Internacional (UCI)en 2012. Además, el organismo le retiró sus siete victorias conseguidas en el Tour de Francia, dejando sus títulos sin ganador. Hechos para los que también tuvo palabras: "La forma en que algunas cosas no ocurrieron y se borraron siete años... Eso es muy malo para el deporte. Si le quitas el título a una persona, debes dárselo a otra. Y si no lo haces, entonces no hiciste nada. Excepto que todos parezcamos idiotas. En Wikipedia, los [siete] años están en blanco. Tienes un período en blanco durante la Primera Guerra Mundial. Luego un período en blanco durante la Segunda, ¡Y luego durante mis siete Tours!".

Armstrong tiene muy clara la figura que desencadenó todo esto: Travis Tygart. El jefe de la USADA, agencia antidopaje estadounidense, fue duramente descrito por el excorredor durante la entrevista: "Travis Tygart. Él es el hombre detrás de esto. Sospecho que tenía cuatro motivaciones principales. Primero: es un megalómano y le encantan los focos. Segundo: querían establecer un precedente legal para futuros casos. Tercero: hay un coro creciente de personas que pueden argumentar legítimamente que las pruebas simplemente no funcionan y, sin embargo, gastan millones al año en ellas. Y cuarto, y en línea con lo que acabo de decir, necesitan constantemente nuevos y mayores fondos"