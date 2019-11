Luis Enrique no responde a Robert Moreno: "No estoy aquí para jugar un partido de tenis o de pádel"

Luis Enrique se ha mostrado satisfecho por el resultado que ha deparado a Suecia, Polonia y el ganador del playoff B (Irlanda del Norte, República de Irlanda, Eslovaquia o Bosnia Herzegovina).

"Aparentemente está bien. De todas maneras, los entrenadores somos cagones y pensamos en no fiarnos que luego los partidos hay que ganarlos", ha señalado, sonriente, a los micrófonos de Mediaset. Esquivar a los 'cocos', como lo que ha ocurrido con el grupo F, es una buena noticia para el seleccionador. "Al principio respiras, pero si hubiéramos pasado como primero o segundo en un grupo como el F no te enfrentas con un equipo de estos hasta la final", analizó el entrenador asturiano.

No quiso entrar en polémicas con su exayudante Robert Moreno. Pese a las palabras del técnico catalán, Luis Enrique ha esquivado cualquier respuesta: "No estoy aquí para jugar un partido de tenis o de pádel, sino para representar a la Selección. Se me da bien el pádel, pero no es lo mío", zanjó al respecto.

Posteriormente, con las radios, le insistieron al respecto, pero volvió a negarse a entrar al trapo. "Estaría muy bien entrar en el juego pero no lo voy a hacer. La excepción la hice en la rueda de prensa, pero para mí no hay dos versiones, sólo tengo una, que es la mía evidentemente", sentenció.

De vuelta a las opciones de España, Luis Enrique no ha ocultado que tienen un cierto optimismo. "No es que seamos favoritos, es que estamos en el grupo de favoritos. En un grupo de 6-8 selecciones, está España. Pese a lo ocurrido en las últimas fases finales, tenemos que transmitir este mensaje", dijo.

Sobre un jugador que está volviendo a tener minutos, como es Isco, Luis Enrique admitió no haber visto su partido contra el Alavés porque estaba volando, pero sí consideró que es una buena noticia que tenga minutos de nuevo. "Cuantos más se unan a la fiesta, más nos divertiremos.

Además, también puso tres ciudades como posibles sedes de la concentración previa a la Euro: Santander, San Sebastián o Madrid.