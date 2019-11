Aleix Vidal admite su corte de mangas tras el gol del Alavés 

ALEIX VIDAL al micro de @ricardorosety



"Un gesto, he visto que se había publicado que iba para mi afición, no soy tan tonto para hacer eso porque nos están ayudando"



"Si te digo la verdad no lo he hecho conscientemente, ha sido un flash, si alguien se ha ofendido pues bueno" pic.twitter.com/gC9pIUCEvA