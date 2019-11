Piqué, sobre su etapa en Manchester: "He acabado en comisaría más de una vez"

Gerard Piqué es, sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas del documental del FC Barcelona, 'Matchday', desde su confesión de las peticiones de fiesta a Valverde hasta sus comentarios tras ganar en el Bernabéu. Ahora ha salido otra joya del central en la que rememora su etapa en Manchester.

“He tenido episodios muy negros en esta ciudad yo. He acabado en la comisaría más de una vez. Mejor no tocarlos..." confesaba entre risas a Valverde y Xavi Guarte, empleado de prensa del Barça. "Mi época de joven. Estaba aquí y no era nadie”.

“Le alquilé el piso a Sir Alex. Me compré un conejo y le destrocé la casa. El conejo mordió todas las sillas, todo" le contó el defensa mientras ambos escuchaban atónitos. "Y cuando me fui, me llamó un día indignado. Además que este (Ferguson) es de la pela. Más catalán que la hostia. Tiene pasta para parar un tren”. añadió, arrancando las carcajadas de Valverde y Guarte.

Sin embargo, el propio Piqué admite que esa no fue "la mejor" historia con Ferguson (o peor, depende de cómo se mire). “Dos o tres días antes de Navidad hacen una fiesta solo jugadores del equipo. Y es la hostia, se les va la olla, pero muy fuerte. Es todo el día. Sales del entreno, ya dejan los coches en la ciudad deportiva y cogen un autocar. Nos fuimos al casino. Casino, fiesta... Al día siguiente, nos espera Sir Alex Ferguson en el vestuario. Reunión todos. ¡Una bronca metió! Había una silla de aluminio y le pega una patada con la mala suerte que le da en la tibia. Y ves que empieza a cojear. Se había destrozado la pierna. Fue espectacular. A partir de ahí se dejó de hacer el Christmas Party”, contó el defensa ante las risas de Valverde.