La enésima exhibición de Doncic en la NBA: triple-doble para romper otro récord

En su segunda temporada en la NBA, el base esloveno Luka Doncic desafía con sus números a grandes leyendas de la competición, y su candidatura a hacerse con el MVP esta temporada hace tiempo que entró en las quinielas. En su última actuación, el jugador de los Dallas Mavericks ha firmado 42 puntos (igualando su mejor registro anotador), 9 rebotes y 11 asistencias en la victoria de su equipo por 113-120 en su visita a la cancha de los Phoenix Suns de Ricky Rubio.

Con este nuevo recital, Doncic cierra el mes de noviembre con una media de 31,7 puntos, 10,4 rebotes y 10,4 asistencias por partido que le sitúan como el tercer jugador de la historia de la NBA capaz de promediar un triple-doble de al menos 30 puntos de media durante un mes (habiendo disputado un mínimo de cinco partidos). Los otros dos que lo consiguieron fueron Russell Westbrook, en dos ocasiones, y Oscar Robertson, que lo logró en ocho ocasiones.

Tras ser nombrado el mejor jugador de la semana en el Oeste por primera vez en su carrera en la NBA

El actual 'rookie' no deja de acaparar elogios. Tras ser nombrado el mejor jugador de la semana en el Oeste por primera vez en su carrera en la NBA, la leyenda Magic Johnson, ex jugador de los Lakers, hizo saber sus candidatos para alzarse con el premio al mejor jugador de la temporada y colocó al ex del Real Madrid en segundo lugar empatado con Antetokounmpo.

A sus 20 años, Luka Doncic está pulverizando las marcas de las grandes figuras de la NBA cuando éstas tenían la misma edad. Los 30,8 puntos que promedia el esloveno superan los 27 de LeBron James, los 19,9 de Kobe Bryant y los 18 de Magic Johnson a sus 20 años; los 28,2 de Michael Jordan cuando debutó a sus 21 años y los 21,3 de Larry Bird cuando debutó a sus 23. Los 9,9 rebotes que captura de media el base de los Dallas no alcanzan los 10,4 de Bird, pero superan los 7,4 que promediaba LeBron, los 5,3 de Bryant, los 7,7 de Johnson y los 5,9 de Jordan. Por último, las 9,6 asistencias que brinda el balcánico mejoran las que ofrecían el resto de leyendas.