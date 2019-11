Las claves del sorteo de la Euro 2020: posibles rivales, retransmisión...

La Eurocopa comienza a conformarse con el sorteo que tendrá lugar en Bucarest. Los veinte equipos que ya tienen billete conocerán hoy a sus rivales, o por lo menos a la mayoría de ellos, ya que todavía hay cuatro plazas para los 16 equipos que jugarán los playoffs de acceso.

Los bombos y posibles rivales

La selección española se encuentra en el bombo 1, que comaprte con Bélgica, Italia, Inglaterra, Alemania y Ucrania, por lo que no se medirá a ninguna de estas selecciones. La Roja está ya encasillada en el Grupo E, dada la nueva reglamentación de que los países que sean sede en esta Eurocopa deberán disputar la fase de grupos en casa.

Por lo tanto, hay selecciones de otros bombos ya descartadas para jugar contra España. Los posibles rivales de la selección son los siguientes:

Bombo 2: Francia, Polonia, Suiza o Croacia

Bombo 3: Portugal, Turquía, Austria, Suecia o República Checa

Bombo 4: Ganador del Playoff B, disputado entre Bosnia, Irlanda, Irlanda del Norte o Eslovaquia

Dos opciones de grupos muy distintos

De esta manera, a España le podría tocar un 'grupo de la muerte' compuesto por Francia, Portugal y Bosnia, en el que tenga que medirse a jugadores de talla mundial como Cristiano, Mbappé, Griezmann o Pjanic.

Sin embargo, si la suerte sonríe a los de Luis Enrique, la selección podría tener un grupo mucho más asequible con equipos como Suiza o Polonia del segundo bombo, República Checa o Austria del tercero y finalmente a Irlanda del Norte en el último

El grupo B, prácticamente formado

Recordamos que esta Eurocopa será multi sede, disputándose cada uno de los grupos en dos sedes distintas. En el caso del grupo E, se disputará en Bilbao y Dublín. Este factor, condiciona qué selección va en qué grupo y estas limitaciones han terminado definiendo un grupo entero sin haberse sorteado.

El grupo B se disputará en San Petersburgo y Copenhague, por lo que Rusia (bombo 2) y Dinamarca (bombo 3) ya están encasilladas en este. En el bombo 1, solo hay dos selecciones no anfitrionas, Bélgica y Ucrania. Como los ex soviéticos no pueden compartir grupo con Rusia por razones políticas, Bélgica coge la plaza del grupo B. Finalmente, Gales o Finlandia, las dos clasificadas del bombo 4, ocuparán la última plaza de este peculiar grupo (en los cuatro playoffs hay selecciones ptencialmente sedes, por lo que se encasillarán en sus respectivos grupos).

También la selección holandesa tiene su grupo ya asignado, junto con Ucrania, en el C, que se disputará en Ámsterdam y Bucarest.

Donde y cuándo verlo

El sorteo se retransmitirá a través de los canales oficiales de la UEFA en uefa.com y uefa.tv, y en televisión por medio de Cuatro, a las 18:00.