Arturo Vidal: "Si en diciembre no siento que soy importante, tendré que buscar una solución"

Arturo Vidal concedió una entrevista a TV3 en la que repasó su situación actual en el FC Barcelona y aprovechó para mandarle un recado a su entrenador, Ernesto Valverde.

arturo vidal

22 de mayo de 1987, San Joaquín, Chile Partidos disputados 19/20: 13 (9 LaLiga, 4 UCL)

El chileno ha vuelto a amenazar con su salida si este no dispone de más minutos: "Si en diciembre, o cuando acabe la temporada, no siento que soy importante aquí tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante", confesó. Vidal se queja de que pese a su buen rendimiento esta temporada, en la que lleva ya cuatro goles, el último de ellos, decisivo contra el Leganés, no disfruta del protagonismo que le gustaría.

El 'rey' Arturo ha disputado un total de trece encuentros en los que ha repartido los casi 500 minutos que ha jugado, siendo cuatro partidos como titular de los que solamente ha completado dos.

Sin embargo, Vidal es el centrocampista más utilizado por Valverde esta temporada, después de los tres titulares, y supera por menos de 150 minutos a Rakitic, que el año pasado tenía más jerarquía que el chileno; o a Aleñá, que fue de las mejores noticias la pasada campaña y en esta ha sido completamente relegado al ostracismo.

El chileno termina admitiendo que se siente "triste" cuando después de un buen partido no tiene la continuidad que desearía en la siguiente, como ocurrió tras anotar recientemente contra el Leganés y después disputar minutos residuales en el encuentro contra el Borussia.