Jornada 15 de la Tercera División: previa del duelo Plus Ultra - Ciudad de Murcia

El próximo domingo a las 16:15 se disputará el encuentro de la decimoquinta jornada de la Tercera División, el cual medirá al Plus Ultra y al Ciudad de Murcia en el Municipal Llano de Brujas.

El Plus Ultra llega a la decimoquinta jornada con la ilusión de recuperar puntos después de perder el último partido frente a la Deportiva Minera por un marcador de 2-0.

En el lado de los visitantes, el Ciudad de Murcia fue derrotado por 0-2 en el último partido que jugó frente al At. Pulpileño.

En cuanto a los resultados como local, el Plus Ultra ha conseguido unas estadísticas de una victoria, tres derrotas y tres empates en siete partidos jugados como local, así que tendrá que defender muy bien su puerta si no quiere perder más puntos en el campeonato. En el papel de visitante, el Ciudad de Murcia tiene un balance de una victoria, cinco derrotas y un empate en siete partidos jugados.

Prestando atención a las cifras de los encuentros anteriores entre ambos equipos en la Tercera División, vemos que el Plus Ultra ha ganado en una ocasión al Ciudad de Murcia, mientras que éste no ha logrado ganar ninguna vez. El último partido que disputaron el Plus Ultra y el Ciudad de Murcia en la competición fue en febrero de 2016 y finalizó con un resultado de 1-0 a favor de los locales.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que los visitantes parten con una ventaja de un punto. El equipo de Jesús Zapata se sitúa en el vigésimo lugar con seis puntos en su casillero. Por su parte, los visitantes se sitúan en decimoctava posición con siete puntos.