Jornada 15 de la Tercera División: previa del duelo Deportivo Fabril - Racing C. Villalbés

El próximo domingo a las 15:45 se jugará el encuentro de la decimoquinta jornada de la Tercera División, el cual enfrentará al Deportivo Fabril y al Racing C. Villalbés en El Mundo del Fútbol.

El Deportivo Fabril encara con ilusión de recuperar sensaciones positivas en el partido que corresponde a la decimoquinta jornada tras haber perdido su último partido contra el Silva SD por un marcador de 2-1.

Por su parte, el Racing C. Villalbés fue derrotado por 0-1 en el último partido que jugó frente al Bergantiños.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el Deportivo Fabril ha ganado cinco veces, ha perdido en una ocasión y ha empatado una vez en siete partidos jugados hasta ahora, unas cifras que ponen de relieve el potencial y la seguridad del conjunto cuando juega en su estadio. En las salidas, el Racing C. Villalbés tiene un balance de una victoria, cuatro derrotas y dos empates en siete encuentros disputados.

Los dos rivales ya se habían enfrentado anteriormente en El Mundo del Fútbol, de hecho, los números muestran que el Deportivo Fabril ha derrotado en dos ocasiones al Racing C. Villalbés, mientras que éste no ha logrado ganar ninguna vez, y los otros tres partidos disputados finalizaron con un empate. Además, el equipo local lleva una racha de cinco encuentros seguidos invicto en casa frente al Racing C. Villalbés. La última vez que jugaron ambas escuadras en esta competición fue en abril de 2017 y el resultado fue de empate (2-2).

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el Deportivo Fabril está por delante del Racing C. Villalbés con una diferencia de 12 puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el cuarto lugar con 27 puntos en la clasificación. Por su lado, los visitantes se sitúan en decimoquinta posición con 15 puntos.