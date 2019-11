Previa del partido de la jornada 15: At. Horta contra Sants

El próximo domingo a las 12:00 se enfrentarán en el Municipal d’Horta el At. Horta y el Sants durante la jornada número 15 de la Tercera División.

El At. Horta afronta el partido de la decimoquinta jornada con la intención de sumar más puntos a su tabla clasificatoria tras empatar el último partido disputado frente al Cerdanyola.

En el lado de los visitantes, el Sants logró derrotar al Santfeliuenc 3-0 durante su último encuentro en la competición, con tantos de Josele y Martínez.

Con respecto al desempeño en su estadio, el At. Horta ha conseguido unas cifras de cuatro victorias, dos derrotas y un empate en siete partidos jugados como local, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En el papel de visitante, el Sants tiene un balance de siete derrotas en siete encuentros que ha jugado hasta ahora.

En referencia a las estadísticas entre los dos contendientes en este estadio en la Tercera División, vemos que el At. Horta ha ganado tres veces al Sants, mientras que éste no lo ha logrado en ninguna ocasión. Asimismo, es destacable la racha de los locales, que llevan tres partidos seguidos ganando en casa frente al Sants. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se disputó en marzo de 2019 y terminó con un resultado de 1-2 a favor del At. Horta.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 10 puntos a favor del At. Horta. El equipo de Nacho Castro se sitúa en el noveno puesto con 22 puntos en el casillero. Por su parte, los visitantes cuentan con 12 puntos y ocupan la decimoctava posición en el torneo.