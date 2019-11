Los cinco recados de Moreno a Luis Enrique: "Cuando quiso irse de la Roma nos quedamos en paro"

Robert Morenono quiso quedarse callado ante las acusaciones de Luis Enrique en la presentación del técnico asturiano como seleccionador. En el comunicado que ofreció ante los medios quiso aprovechar para revelar su punto de vista de lo sucedido con respecto a su salida de la seleccionador e intentar aclarar la situación.

La relación entre ellos está completamente rota y así lo ha demostrado con las siguientes declaraciones dejando varias puyas para el nuevo seleccionador.

Los contraataques de Moreno

-"Creo que me etiquetó con dos cosas que son feas y no tengo", admitió el catalán después de que Luis Enrique dijese que es "desleal" y que tiene una "ambición desmedida".

-"Fui a Roma con él. Fuimos fieles cuando se fue de la Roma y, como él, renunciamos a nuestro segundo año de contrato porque Luis se iba".

-"A mí me tocó dar el paso al frente lo hice. Y no se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido, él no sería el seleccionador".

-"Como soy fiel le dije a Molina lo de que teníamos que acordar mi salida", comentó sobre cuando se enteró de que Luis Enrique quería volver a la selección.

-"A día de hoy no sé por qué Luis Enrique no quiere que esté con él. Creo que pasarán los años y seguiré sin saberlo".

Además, mandó un último mensaje para el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, que según Moreno, incumplió su palabra: "El 19 de junio pasado, tras la renuncia irrevocable de Luis Enrique, Rubiales nos dijo a mí y a mi staff que yo sería el seleccionador", para después añadir que "no di el OK hasta que tuve el OK de Luis Enrique a través de Joaquín".