Jornada 14 de la Premier League: previa del duelo Liverpool - Brighton and Hove Albion

Este sábado a las 16:00 en el Anfield se verán las caras el Liverpool y el Brighton and Hove Albion durante la jornada número 14 de la Premier League.

El Liverpool encara con optimismo el encuentro de la decimocuarta jornada para consolidar una racha ganadora después de ganar sus dos últimos encuentros 1-2 y 3-1, el primero contra el Crystal Palace fuera de casa y el segundo contra el Manchester City en su campo.

Por su parte, el Brighton and Hove Albion fue derrotado por 0-2 en el último encuentro que jugó frente al Leicester.

Con respecto a los resultados como local, el Liverpool ha conseguido unas cifras de seis victorias en seis partidos jugados como local, unas cifras indicativas de que está consiguiendo un buen bagaje de puntos en su estadio. En el papel de visitante, el Brighton and Hove Albion tiene un balance de una victoria, cuatro derrotas y un empate en seis encuentros disputados.

Las cifras de los enfrentamientos en este estadio entre ambos equipos en la Premier League muestran que el Liverpool ha ganado en tres ocasiones al Brighton and Hove Albion, mientras que éste no ha logrado ganar ninguna vez. Además, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Brighton and Hove Albion, pues lo han hecho en las tres últimas ocasiones. La última vez que jugaron el Liverpool y el Brighton and Hove Albion en esta competición fue en enero de 2019 y el partido acabó con un 0-1 para los locales.

En referencia a su posición en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que los locales se sitúan por delante de su rival con una diferencia de 22 puntos. El equipo de Jurgen Klopp llega al encuentro en primera posición y con 37 puntos antes del encuentro. Por su lado, el equipo visitante cuenta con 15 puntos y ocupa el duodécimo puesto en el torneo.