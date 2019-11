Follmann, superviviente de la tragedia del Chapecoense: "Todo el tiempo pienso en lo que pasó, aún me estoy reconstruyendo"

El 28 de noviembre de 2016, el portero titular del Chapecoense, Jackson Ragnar Follmann, viajaba junto al resto de compañeros, cuerpo técnico y periodistas hacia Medellín, donde al día siguiente debían enfrentarse al Atlético Nacional en la final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la vida golpeó al club brasileño y le sumió en la tragedia: el avión se estrelló, matando a 71 de los 77 ocupantes. Follmann, tres años después, puede contarlo.

"Todo el tiempo pienso en lo que pasó, no puedo negarlo. Fue una situación demasiado difícil, algo imposible de entender y de explicar. Pero trato de ser fuerte para seguir, para poder continuar con mi vida. Debo decir que todavía me estoy reconstruyendo", explica, en una entrevista al diario Olé argentino.

Este jueves se cumplen tres años de aquel fatídico día para el mundo del deporte y, aunque Follmann está fuerte e ilusionado, lleva dentro una marca que no se borra: "No puedo decir que estoy súper bien, que superé todo porque sería mentira. Creo que nunca va a poder ser de esa manera… Es lógico que piense en lo que pasó porque incluso al recibir mensajes de aliento uno siempre termina recordando lo sucedido".

La música le ayudó en el peor momento y ahora se dedica a ello

El exportero brasileño, que perdió una pierna en el accidente y pasó un tiempo en coma y 56 días ehospitalizado, ha encontrado en la música una nueva pasión, aunque fue "mucho mejor arquero que cantante", comenta entre risas.

"Un día después de que me dieran el alta en el hospital, terminé participando de un programa en el que toqué la guitarra y canté. Y una de las productoras me llamó y me preguntó si quería participar de un concurso en la televisión", explica, sobre cómo comenzó su incursión en la música.

Ahora, Follmann espera su primer hijo y es embajador del Chapecoense en el mundo.